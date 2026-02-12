Se non è un sì è un no presidio contro il Ddl sulla violenza sessuale

Domani mattina, in centro a Roma, centinaia di persone si raduneranno per un presidio contro il nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale. I manifestanti criticano il testo, che elimina il concetto di consenso libero e introduce la valutazione della volontà contraria. La protesta nasce dopo l’approvazione in parlamento, con molte donne che chiedono di cambiare le norme e difendere i diritti delle vittime.

La manifestazione con conferenza stampa è stata organizzata dal Comitato di partecipazione per i Consultori familiari, Non una di Meno e il Goap Centro Antiviolenza di Trieste Una mobilitazione contro il nuovo testo sul reato di violenza sessuale che “cancella il riferimento al 'consenso libero e attuale' introducendo invece la 'valutazione della volontà contraria'”. Si tratta della conferenza stampa intitolata “Se non è un sì è un no! Se non c’è consenso è sempre stupro! No al nuovo testo Ddl su violenza sessuale”, a cura del Comitato di partecipazione per i Consultori familiari, Non una di Meno e il Goap Centro Antiviolenza di Trieste.🔗 Leggi su Triesteprima.it

La protesta si svolge domenica 15 febbraio in piazza Grande, con una manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale.

Centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Cairoli a Brindisi per partecipare alla manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale.

