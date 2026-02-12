Se il torneo di hockey è Trump contro tutti

Donald Trump torna a far parlare di sé con un nuovo episodio nel mondo dell’hockey. La sua presenza continua a dividere, anche in ambiti apparentemente distanti dalla politica. Questa volta, il tycoon ha lanciato qualche minaccia, alimentando le tensioni e scatenando reazioni contrastanti tra gli appassionati. La sfida tra Trump e tutti gli altri sembra destinata a lasciare il segno anche in questo sport, tra polemiche e commenti sui social.

Siccome l’hockey è già una battaglia di suo, non ci sarebbe da preoccuparsi. Ma sapete com’è Donald Trump in questo periodo: ogni cosa è un motivo per buttar lì qualche minaccia. E non è solo che il giorno di San Valentino proprio il ghiaccio (paradossale, no?) sarà teatro della disfida tra Stati Uniti e Danimarca, nel pieno della la crisi che coinvolge la Groenlandia. Ma è anche che, dovunque ti giri, c’è un motivo per scontrarsi con The Donald. Che, si dice, potrebbe persino sbarcare a Milano sei i suoi ragazzi arrivassero in finale (e lui non dubità che accadrà). Insomma, in questi giorni i ragazzi (e le ragazze) con pattini e bastoni rischiano di diventare oggetto di un nuovo scontro geopolitico dagli esiti incerti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dopo dodici anni, la NHL torna in Italia per un torneo di hockey su ghiaccio che promette di essere uno dei più spettacolari di sempre.

Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato il Canada di rottura se dovesse stringere accordi con la Cina, ma lo sport del ghiaccio è troppo radicato nella cultura canadese per essere messo da parte.

