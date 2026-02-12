Domani alle 17, all’università Cattolica di Largo Gemelli, si svolgerà un incontro che promette di essere diverso dal solito. Un dibattito su come il surriscaldamento globale possa essere visto come una questione religiosa. I partecipanti discuteranno se le scritture si possano aggiornare ai tempi nostri, ponendo una domanda che fa riflettere: può la Bibbia parlare anche di cambiamenti climatici? L’evento si presenta come un’occasione per confrontarsi su temi che coinvolgono fede e scienza, con un’attenzione particolare alla questione et

Una domanda impegnativa apre l’incontro all’università Cattolica in largo Gemelli, aula SF301, domani alle 17.30. Dovranno rispondere il cardinale Matteo Maria Zuppi, i monsignori Claudio Giuliodori e Luca Bressan, la biblista Anna Mambelli e il rinomato (anche per riconoscimento popolare) storico del Cristianesimo Alberto Melloni. A lui riformuliamo la domanda. La Bibbia oggi: clava, noia o pane quotidiano? Quanta gente avvince l’argomento? "Una cosa è la gente, un’altra sono i milanesi". Su scala internazionale, John Lennon, leader dei Beatles, profetizzò la fine delle religioni. "Mai come oggi concupite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se il surriscaldamento globale è religioso: "Ecco la Bibbia aggiornata al nostro tempo"

