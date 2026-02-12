Scuole chiuse dal sindaco per maltempo | Ok la sicurezza ma noi Asacom perdiamo una giornata di lavoro

Oggi a Palermo le scuole rimangono chiuse per il maltempo. Il sindaco ha deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, ma le associazioni di categoria, come l’Asacom, criticano la scelta. Per loro, questa chiusura significa perdere una giornata di lavoro e di servizi, senza che ci siano state particolari emergenze. La città si prepara ad affrontare una giornata di pioggia intensa, mentre le scuole restano chiuse come misura precauzionale.

Oggi, 12 febbraio, le scuole di Palermo resteranno chiuse per l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Una decisione necessaria per la sicurezza, ma che per noi Asacom, centinaia di professionisti, si trasforma nell'ennesimo danno economico. Siamo operatori specializzati assistenti all'autonomia, lavoratori per il Comune di Palermo tramite partita Iva e atto di adesione. A differenza del personale scolastico dipendente, per noi Asacom la chiusura delle scuole firmata dal sindaco non significa "riposo pagato", ma mancato guadagno netto. Nonostante siamo formalmente legati all'ente da un atto di adesione, il nostro compenso è legato esclusivamente alle ore effettive di servizio prestato presso gli istituti.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

