La scuola media Anna Frank, trasferita temporaneamente nel centro storico di fronte a Palazzo Mazzini Marinelli, ha finalmente risolto i problemi di trasporto. Dopo settimane di ritardi e disagi, il servizio scolastico ora sembra essere tornato alla normalità, con l’amministrazione comunale e il gestore Amr che controllano da vicino la situazione.

Il trasporto scolastico degli studenti della scuola media ‘Anna Frank’, temporaneamente trasferita in centro storico negli spazi di palazzo Mazzini Marinelli, è monitorato dall’amministrazione comunale e da Amr, gestore del servizio. Fino a martedì sono stati effettuati sopralluoghi mirati al monitoraggio del flusso degli studenti alla fermata ‘Chiesa’ di Villachiaviche, al Bivio Vigne e al centro commerciale ‘Montefiore’. Il Comune comunica che dalle verifiche effettuate emerge che gli autobus di linea a disposizione risultano ampiamente sufficienti a garantire il servizio, anche grazie alla riconferma della corsa bis della linea 33 (F103) dal lunedì al sabato, in partenza dal Park Autostrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola ’Frank’ in centro: "Trasporto, finiti i ritardi"

Approfondimenti su Anna Frank

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Anna Frank

Argomenti discussi: Scuola ’Frank’ in centro: Trasporto, finiti i ritardi; Scuola media ‘Anna Frank’, trasporto alla sede provvisoria. Gli assessori: Bus sufficienti, criticità superate; Cesena. Proseguono le demolizioni del vecchio edificio della media Anna Frank -; Nuova scuola media Anna Frank, avanti con le demolizioni a Sant’Egidio.

Scuola ’Frank’ in centro: Trasporto, finiti i ritardiGli assessori: Dopo il trasferimento a palazzo Mazzini Marinelli e i disagi iniziali le corse dei bus verso sono puntuali e non ci sono più lamentele delle famiglie. ilrestodelcarlino.it

Enzo Lattuca. . Dal nuovo anno scolastico gli studenti della scuola media “Anna Frank” potranno rientrare nella loro nuova scuola, che sarà una delle più innovative di tutto il Paese. I lavori sono finanziati con risorse PNRR, per un importo complessivo di 12,5 - facebook.com facebook