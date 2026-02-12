Scotto Pd | Chiediamo scioglimento Casapound per fortuna abbiamo impedito di entrare alla Camera – Il video

Questa mattina a Montecitorio, un deputato del Pd ha chiesto lo scioglimento di Casapound, affermando di aver impedito ai membri del movimento di entrare alla Camera. La scena si è svolta durante un punto stampa, con il deputato che ha sottolineato la propria soddisfazione per aver bloccato l’ingresso. La polemica continua, mentre le forze dell’ordine monitorano la situazione.

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad Beppe Sala perde in Europa la guerra dei wc di Milano: la Corte di Giustizia Ue boccia la gara con cui aveva assegnato 110 bagni hi-tech Remigrazione, «piccole patrie» e la spiegazione sulla “fiamma” nel simbolo: cosa c’è nello statuto del nuovo partito di Vannacci .🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Casapound Italia

La discussione tra Massimo Cacciari e Lilli Gruber si accende a Otto e mezzo su La7.

Questa mattina un gruppo di attivisti di Casapound, Skinhead e Forza Nuova si è radunato davanti alla Camera.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Casapound Italia

Scotto (Pd): Chiediamo scioglimento Casapound, per fortuna abbiamo impedito di entrare alla CameraLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

La Flotilla verso Gaza. Il Pd: Ci fermeremo all'alt di Israele. M5s: Forziamo blocco navaleLe parole di Scotto e Corrado e quelle di Scuderi, parlamentari in viaggio con gli attivisti verso la Striscia. Se arriva l'alt dalla Marina militare israeliana o da qualsiasi altro mezzo militare ... ilfoglio.it

SERIE D | La rabbia di Rotice per il gol annullato al Manfredonia contro l'Afragolese: "Fuorigioco inesistente, risultato falsato. Questo è il secondo episodio grave che ci penalizza in poche settimane. Chiediamo maggiore preparazione, attenzione e rispetto" # - facebook.com facebook