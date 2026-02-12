Scopri il mondo del bambù con Canyalab

Tre giorni di workshop sul bambù si tengono a Villa Vrindavana, centro di Cultura Vaishnava. Partecipanti e curiosi si incontrano per scoprire di più su questo materiale, tra dimostrazioni pratiche e approfondimenti. L’evento, organizzato da Canyalab, mira a far conoscere le potenzialità del bambù in modo diretto, senza troppi giri di parole.

Il Workshop, della durata di tre giorni, si terrà presso Villa Vrindavana centro di Cultura Vaishnava. Il laboratorio si terrà all’interno del bosco di bambù che da anni ci occupiamo di curare e gestire.Tutor: Matteo Mannini fa parte della rete CanyaViva dal 2013, è fondatore di CanyaLab e co-fondatore di CanyaVivaItalia; si occupa di biocostruzione artistica partecipata.Obbiettivi: Il corso, della durata di 20 ore, è organizzato in una parte teorica ed una parte pratica che permettono di apprendere le basi della costruzione in bambù & canna mediterranea secondo il metodo CanyaViva. Verranno rilasciate delle dispense con gli appunti e un certificato di partecipazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Canyalab Bambù

A San Casciano si tiene un corso per imparare le basi della costruzione in bambù.

Ricordiamo Daniel Amokachi, figura iconica del calcio africano, e il suo impatto nel panorama sportivo internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Canyalab Bambù

Argomenti discussi: Video, tutorial, dirette, interviste, focus, rubriche: scopri il mondo della Tecnica della Scuola; LIFESTYLE | Camper + Caravan Days 2026: a marzo si può scoprire il mondo della vacanza open air con Assocamp; Open House Mail Boxes Etc. a Bari: un’occasione concreta per chi vuole mettersi in proprio; Libri, serie tv e film 2026: tutti i consigli di lettura per gli appassionati.

La scoperta dei matematici De Filippis e Mingione fa il giro del mondoGiuseppe Mingione e Cristiana De Filippis, docenti di Analisi matematica dell'Università di Parma ... gazzettadiparma.it

Il Vietnam ha iniziato a costruire lo stadio più grande del mondoIl Trong Dong Stadium, che ospiterà 135mila persone, fonde estetica, simbolismo e innovazione. Un racconto di scelte ambiziose da un paese che vuole uscire dalla periferia sportiva per affermarsi come ... domusweb.it

Ristorante Pizzeria Olivo 1939. . Scopri il gusto dell’Italia e del mondo, in Piazza Bra! Olivo 1939 è il luogo dove arte e cucina convivono a pochi passi dall’Arena di Verona. Esperienza di gusto italiano Sguardo internazionale Pizza classica e biologica - facebook.com facebook

Scopri i nostri #viaggi in #Italia, in #Europa e nel #mondo! Sono tutti viaggi #esclusivi ad alto livello #culturale disegnati per scoprire il mondo da « #viaggiatori consapevoli» in compagnia di #esperti accompagnatori. x.com