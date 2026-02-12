Scoppia una lite per futili motivi un uomo si becca un pugno in pieno volto | arrivano Polizia e sanitari del 118
Giovanni Ricci, 45 anni, si è trovato coinvolto in una rissa scoppiata per futili motivi in viale Carducci, a Cesena, giovedì pomeriggio, quando un uomo gli ha sferrato un pugno in pieno volto. La lite, nata apparentemente da un commento infelice, è degenerata rapidamente, attirando l’attenzione dei passanti e portando all’intervento della Polizia e dei sanitari del 118. Un dettaglio che rende questa vicenda ancora più evidente: l’aggressione è avvenuta davanti a un bar, dove alcuni clienti hanno assistito in silenzio.
Animi caldi giovedì pomeriggio in zona Barriera a Cesena: in viale Carducci è infatti scoppiata una lite poco prima delle ore 16 Animi caldi giovedì pomeriggio in zona Barriera a Cesena: in viale Carducci è infatti scoppiata una lite poco prima delle ore 16, con annessa aggressione. In base a quanto si apprende, si è trattato di un alterco nato per futili motivi che però è degenerato in violenza. Un uomo infatti è stato colpito da un pugno in pieno volto dal ‘rivale’ nel corso della violenta colluttazione. Sul posto si sono precipitati sia i sanitari del 118 che una volante della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su scoppia lite
La banale lite per motivi di campanile, poi lo sparo in pieno volto. “Ma non volevo ferirlo”
Ultime notizie su scoppia lite
Argomenti discussi: Scoppia una lite per futili motivi, un uomo si becca un pugno in pieno volto: arrivano Polizia e sanitari del 118; Oktoberfest, rivoluzione in arrivo dopo 200 anni? Spoiler: la birra non c'entra; Auto lasciata in sosta alla fermata, scoppia lite tra autista di un bus Mom e il guidatore; Scoppia la lite, aggredita una donna.
Scoppia una rissa davanti ad un locale della movida: emessi 7 Daspo Willy ai danni di giovanissimiLa Polizia di Stato ha sedato, alcuni giorni fa, una lite tra giovanissimi sfociata in una rissa, davanti ad un esercizio commerciale di viale Libertà a Catania. Dopo la segnalazione telefonica giunta ... gazzettinonline.it
Palermo, due ragazzine innamorate dello stesso giovane: scoppia la rissa tra i familiariA Palermo, un 32enne è stato arrestato e altre cinque persone, un uomo e quattro donne tra i 18 e 54 anni, sono state denunciate per una lite familiare in via Monfenera. A scatenarla sarebbe stata la ... blitzquotidiano.it
STAZIONE DI REGGIO: DOPO UNA LITE, CONSEGNA AGLI AGENTI IL COLTELLO https://www.teletricolore.it/2026/02/12/stazione-di-reggio-scoppia-la-lite-gli-trovano-un-coltello/ - facebook.com facebook