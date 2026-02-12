Scoppia una lite per futili motivi un uomo si becca un pugno in pieno volto | arrivano Polizia e sanitari del 118

Giovanni Ricci, 45 anni, si è trovato coinvolto in una rissa scoppiata per futili motivi in viale Carducci, a Cesena, giovedì pomeriggio, quando un uomo gli ha sferrato un pugno in pieno volto. La lite, nata apparentemente da un commento infelice, è degenerata rapidamente, attirando l’attenzione dei passanti e portando all’intervento della Polizia e dei sanitari del 118. Un dettaglio che rende questa vicenda ancora più evidente: l’aggressione è avvenuta davanti a un bar, dove alcuni clienti hanno assistito in silenzio.

Animi caldi giovedì pomeriggio in zona Barriera a Cesena: in viale Carducci è infatti scoppiata una lite poco prima delle ore 16, con annessa aggressione. In base a quanto si apprende, si è trattato di un alterco nato per futili motivi che però è degenerato in violenza. Un uomo infatti è stato colpito da un pugno in pieno volto dal 'rivale' nel corso della violenta colluttazione. Sul posto si sono precipitati sia i sanitari del 118 che una volante della Polizia di Stato.

