Scoppia la pace di carnevale a Verona | Papà del Gnoco parteciperà al Venardì Gnocolar

Il Sire del carnevale veronese il 13 febbraio sarà presente alla tradizionale sfilata di carri. Dopo mesi di discussione, il Comune e il Comitato del Bacanal si sono dunque stretti la mano Quando oramai sembrava impossibile ricomporre la frattura, è arrivato il colpo di scena: l'appuntamento clou del carnevale veronese avrà il suo Sire.Nel pomeriggio di mercoledì, al quartier generale del Bacanal del Gnoco, si è tenuto un incontro tra la maschera del Papà del Gnoco, il Sire del Carnevale i cui panni quest'anno sono indossati da Karim Grigoli, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e il presidente del Comitato Bacanal del Gnoco Valerio Corradi.🔗 Leggi su Veronasera.it

Quest'anno il "Venardì Gnocolar" a Verona si svolgerà come una brutta copia dell'originale.

Questa mattina a Verona si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel Carnevale.

