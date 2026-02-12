Sconti dal 10 al al 30% per docenti e ATA per abbigliamento cura per la persona vacanze elettrodomestici Come accedere alla piattaforma VIDEO

Questa mattina il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato un nuovo servizio dedicato a insegnanti e personale ATA. Da oggi, chi lavora nella scuola potrà usufruire di sconti dal 10 al 30% su abbigliamento, prodotti per la cura della persona, vacanze e elettrodomestici. Per accedere, bisogna semplicemente entrare nella piattaforma dedicata, come mostrano anche le istruzioni nel video pubblicato dal ministero.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato oggi un nuovo servizio di sconti e agevolazioni per tutto il personale della scuola e i dipendenti ministeriali. Ecco come si accede alla piattaforma. VIDEO. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento.

