La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha avvertito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che i scioperi nel trasporto aereo previsti il 16 febbraio e il 7 marzo potrebbero provocare disagi significativi. Si pensa di rinviare le proteste per non compromettere le operazioni legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione dovrebbe arrivare a breve, ma intanto cresce l’attenzione sui possibili disagi per chi deve viaggiare in quei giorni.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha adottato una delibera con cui ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il rischio concreto di disagi per gli scioperi nel trasporto aereo previsti per la giornata del 16 febbraio e del 7 marzo. Le due mobilitazioni, già proclamate dalle organizzazioni sindacali, sono state ritenute critiche per la sovrapposizione con il calendario delle Olimpiadi 2026. Nel documento si parla di “concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione”. Due giorni di sciopero durante le Olimpiadi 2026. Il 16 febbraio e il 7 marzo coincidono con gli eventi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi 16 febbraio e 7 marzo verso il rinvio per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

La commissione di Garanzia ha chiesto ai sindacati di posticipare gli scioperi previsti il 16 febbraio e il 7 marzo nel settore aereo.

Il Garante per i servizi di trasporto ha aggiornato il calendario degli scioperi aerei che si svolgeranno tra febbraio e marzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Dai treni agli aerei, tutti gli scioperi in programma a febbraio; Viaggiare a febbraio sarà un’impresa: le date degli scioperi; Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle proteste; Trasporto aereo, scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo: il Garante chiede il rinvio, i sindacati vanno avanti, Salvini pronto alla precettazione.

Scioperi 16 febbraio e 7 marzo verso il rinvio per le Olimpiadi di Milano-CortinaLa Commissione di Garanzia segnala il rischio disagi per gli scioperi aerei del 16 febbraio e 7 marzo durante Milano-Cortina 2026 ... quifinanza.it

Trasporto aereo, scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo: il Garante chiede il rinvio, i sindacati vanno avantiDalla commissione di Garanzia è stato rivolto l’invito ai sindacati di rinviare ad altre date le due azioni di sciopero in programma il 16 febbraio e il 7 marzo ... msn.com

Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook

Grandissimi i nostri Azzurri che, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera ci hanno regalato altri due ori arrivando a quota quattro! Forza ragazzi! #MilanoCortina2026 x.com