Scioperano i lavoratori che si occupano del recupero salme a Roma
Questa mattina a Roma i lavoratori che si occupano del recupero delle salme hanno deciso di incrociare le braccia. Sono loro a intervenire in caso di incidenti o decessi in luoghi pubblici, recuperando le salme e trasportandole negli obitori. La protesta ha creato alcuni disagi nelle operazioni di polizia e nelle auto che circolano in città. La situazione resta tesa, e ancora non si conoscono i tempi per una ripresa normale delle attività.
La cooperativa che gestisce il servizio per conto di Ama è in ritardo con il pagamento degli stipendi. Il personale così ha deciso di incrociare le braccia Hanno il compito di recuperare le salme, quelle di persone decedute in luoghi pubblici, a seguito di incidenti o ignote, per trasportarle negli obitori di competenza. Ma per un giorno non garantiranno il servizio alla città. A Roma scioperano i lavoratori della Barbara B, la cooperativa sociale che gestisce il recupero salme per conto di Ama, e che da mesi è in ritardo con gli stipendi. Un lavoro delicato e fondamentale per l’intera comunità, che si estende su tutto il territorio della Capitale e che tristemente non conosce né orari, né sosta.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Roma Salme
Roma, lavoratori precari della ricerca occupano la sede del Cnr
Quei sindacalisti che si occupano di tutto, tranne dei lavoratori
In molte realtà sindacali, spesso si osserva un allontanamento dalle esigenze dei lavoratori, concentrandosi su questioni interne o politiche.
Ultime notizie su Roma Salme
Argomenti discussi: I lavoratori del call center nel cuore di Roma pronti allo sciopero: Stop a turni massacranti e stress; Ubisoft cancella lo smartworking (e riporta tutti in ufficio): scatta lo sciopero; Pace, i lavoratori portuali di mezzo mondo scioperano: Non vogliamo lavorare per le guerre; Lavoratori di Ubisoft Assago scioperano per tre giorni e chiedono lo smart working.
Città della Scienza, scioperano i lavoratoriGiornata di sciopero a Città della Scienza. I lavoratori chiedono di ottenere le spettanze che gli sono dovute e rivendicano certezze sulle prospettive future, spiegano dalla Filcams CGIL. Chiediamo ... rainews.it
La Ubisoft di Assago toglie lo smart working: lavoratori in sciopero. Fiom: Impensabile trasferirsi a Milano con questi costiLa multinazionale francese ha imposto ai dipendenti il lavoro in presenza 5 giorni su 5. Molti di questi lavoratori specializzati non vogliono vivere a Milano ... ilfattoquotidiano.it
Città della Scienza, scioperano i lavoratori. I dipendenti chiedono spettanze arretrate e certezze sulle prospettive future facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.