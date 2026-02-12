Scioperano i lavoratori che si occupano del recupero salme a Roma

Questa mattina a Roma i lavoratori che si occupano del recupero delle salme hanno deciso di incrociare le braccia. Sono loro a intervenire in caso di incidenti o decessi in luoghi pubblici, recuperando le salme e trasportandole negli obitori. La protesta ha creato alcuni disagi nelle operazioni di polizia e nelle auto che circolano in città. La situazione resta tesa, e ancora non si conoscono i tempi per una ripresa normale delle attività.

La cooperativa che gestisce il servizio per conto di Ama è in ritardo con il pagamento degli stipendi. Il personale così ha deciso di incrociare le braccia Hanno il compito di recuperare le salme, quelle di persone decedute in luoghi pubblici, a seguito di incidenti o ignote, per trasportarle negli obitori di competenza. Ma per un giorno non garantiranno il servizio alla città. A Roma scioperano i lavoratori della Barbara B, la cooperativa sociale che gestisce il recupero salme per conto di Ama, e che da mesi è in ritardo con gli stipendi. Un lavoro delicato e fondamentale per l’intera comunità, che si estende su tutto il territorio della Capitale e che tristemente non conosce né orari, né sosta.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Salme

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Salme

