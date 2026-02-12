Elly Schlein si è recata a Niscemi, in Sicilia, e ha visitato le zone colpite dal maltempo. Durante la visita, ha criticato duramente il governo Meloni, accusandolo di non aver fatto abbastanza per aiutare le zone colpite. La sua presenza ha scatenato reazioni contrastanti tra i residenti e gli osservatori politici.

Lo “sciacallaggio” di Elly Schlein non ha più limiti. La segretaria nazionale del Partito Democratico è stata a Niscemi e nei luoghi della Sicilia colpiti qualche settimana fa dal maltempo, non perdendo l’occasione di attaccare il governo Meloni. Piove, governo ladro. “ Ieri la destra ha bocciato un nostro emendamento che chiedeva la sospensione dei tributi per famiglie e imprese dei territori colpiti. Non si può far far pagare le tasse come se non fosse accaduto nulla a chi oggi è fermo, a chi ha dovuto chiudere, a chi ha subito danni enormi alla propria casa”. “I 100 milioni stanziati non bastano: i danni sono stimati in circa 2 miliardi e mezzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schlein va a Niscemi e attacca ingiustamente il governo Meloni anche sulle tragedie naturali

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente il governo, accusandolo di trascurare i problemi del Sud.

Elly Schlein è andata da Floris e ha attaccato duramente Giorgia Meloni.

