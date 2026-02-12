Elly Schlein lancia una sfida diretta a Giorgia Meloni, presentando il suo manifesto

AGI - Il manifesto " Verso gli Stati Uniti d'Europa " è la sfida a Giorgia Meloni sull'europeismo. A lanciarla è Elly Schlein e la scelta del timing non sembra casuale. Nelle stesse ore, infatti, alla Camera va in scena l'ultimo atto del braccio di ferro interno alla maggioranza sul decreto Ucraina, quello che conferma gli aiuti umanitari e militari a Kiev da parte dell' Italia. Un appuntamento che ha avuto come prologo l'uscita di due deputati della Lega - Sasso e Ziello - dal gruppo di appartenenza per approdare, assieme all'ex Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, in Futuro Nazionale, la sigla appena tenuta a battesimo dal generale Roberto Vannacci, proprio in polemica con la scelta di confermare l' impegno al fianco dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Schlein sfida Meloni sull'europeismo

