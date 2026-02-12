schlein e renzi vengano con me a kyiv parla carlo calenda

Carlo Calenda sfida Schlein e Renzi, invitandoli a Kyiv. Durante un evento, l’ex ministro ha detto di aver scritto loro per convincerli a visitare l’Ucraina in occasione del quarto anniversario della guerra. Calenda si è detto deluso del fatto che, in questi quattro anni, nessuno dei due abbia messo piede nel Paese coinvolto nel conflitto. Ora, lancia l’appello pubblico: “Venite con me a Kyiv”.

“In quattro anni di guerra né Schlein, né Renzi sono mai stati in Ucraina. Mi piacerebbe davvero, e gliel’ho anche scritto, che quest’anno, per le celebrazioni del quarto anniversario della guerra, venissero con me a manifestare la loro vicinanza alla resistenza ucraina”. Carlo Calenda ci risponde con qualche minuto di ritardo. Ma ha una buona giustificazione. Prima di parlare con noi era al telefono con l’ambasciatore italiano a Kyiv per organizzare i suoi tre giorni in Ucraina, dal 21 al 24 febbraio. “Andrò senz’altro a Kyiv e a Bucha, sarei voluto andare anche a Sumy, ma ci spiegavano che in questo momento potremmo non riuscirci per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Calenda attacca il Parlamento italiano, accusando AVS, M5S e Vannacci di votare contro gli aiuti all’Ucraina.

Ancora tensioni tra Matteo Renzi e Carlo Calenda.

