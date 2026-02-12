Un imprenditore è stato arrestato con l’accusa di aver sfruttato lavoratori per cucire. Le persone erano costrette a lavorare fino a 12 ore al giorno in condizioni igieniche pessime, senza ferie o protezioni. La polizia ha scoperto un giro di sfruttamento che durava da mesi.

Lavoravano 12 ore al giorno, immersi tra umidità e muffa, per una paga irrisoria e senza alcuna tutela. È il presunto scenario emerso dall’operazione congiunta di Guardia di Finanza e Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) dei Carabinieri di Reggio Emilia che, scattata ieri mattina, ha portato al sequestro di beni per oltre 800mila euro nei confronti di due imprenditori cinesi di 55 anni domiciliati in città, marito e moglie. L’uomo, titolare di una ditta di confezioni ubicata nel territorio comunale è stato arrestato, mentre ad entrambi sono contestati i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schiavizzati per cucire. Imprenditore arrestato

Approfondimenti su Imprenditore Arresto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Imprenditore Arresto

Argomenti discussi: Schiavizzati per cucire. Imprenditore arrestato; Schiavi del cucito a Reggio Emilia: sequestri per 800mila euro e due denunce.