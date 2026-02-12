Schiavi del cellulare? l' evento all' istituto Podesti sostenuto dal Comune di Ancona

Ieri all’istituto Podesti di Ancona si è tenuto l’evento “Schiavi del Cellulare?”, organizzato dal Centro Libero Analisi e Ricerca (Clar Ets) e sostenuto dal Comune. Gli studenti hanno partecipato a una giornata di riflessione sull’uso consapevole del cellulare, tra discussioni e momenti di confronto. L’obiettivo era far capire quanto possa essere difficile staccarsi dagli smartphone e le conseguenze di un uso troppo compulsivo.

L'occasione di riflessione per gli studenti sull'utilizzo consapevole dello smartphone, per comprendere gli effetti dell'uso incontrollato dei social media, cyberbullismo e il rischio dell'isolamento personale ANC ONA - "Schiavi del Cellulare?" è il titolo dell'evento svoltosi ieri a cura di Clar Ets (Centro Libero Analisi e Ricerca) e patrocinato e sostenuto dal Comune di Ancona, svoltosi all'Istituto Podesti - Calzecchi Onesti, una occasione di riflessione per gli studenti sull'utilizzo consapevole dello smartphone. All'appuntamento sono interventi Antonella Andreoli, assessore comunale alle Politiche educative, l'ingegner Giorgio Capellani (autore del libro 'Crescere nell'Era Digitale') e il professor Gaetano Sinatti, coordinatore Clar Ets.

