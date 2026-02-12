Schiarite attese per venerdì poi arriva il ciclone di San Valentino

Venerdì nel Salento si prospetta con qualche ora di sole, ma nel pomeriggio arriverà il maltempo. Le previsioni indicano che, dopo una mattinata abbastanza tranquilla, il cielo si coprirà e inizierà un'ondata di pioggia legata al ciclone che si muove verso l’Italia. La situazione cambierà drasticamente nel fine settimana, quando il maltempo si farà sentire più forte.

Il fine settimana sarà segnato da un’altra fase con venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Nuova tregua prevista per lunedì Il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni spiega come nasce e quali dinamiche innescherà: “L’assenza dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo lascerà aperta la porta al flusso instabile atlantico, in seno al quale, già nella giornata di venerdì, si insinuerà l’ennesima perturbazione. Accompagnata da correnti più fredde dal Nord Europa, scaverà un vero e proprio vortice depressionario sul bacino provenzale che nel fine settimana attraverserà l’Italia. Entro la fine di venerdì il tempo tornerà a peggiorare al Centro-Nord, mentre sabato il maltempo coinvolgerà gradualmente anche il Sud con rovesci e temporali, anche intensi, sui versanti tirrenici”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Ciclone

Venerdì a Parma si era aperto con il sole, ma nel giro di poche ore le nuvole hanno preso il sopravvento.

Dopo un venerdì di sole, la Toscana si prepara a cambiare volto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lecce Ciclone

Argomenti discussi: Piogge e schiarite sulle Marche, ma dalla serata di domenica attesa neve anche in alta collina; Nuvole, pioggia e schiarite: nuova settimana dal tempo instabile su Bari e provincia; Meteo Veneto: piogge in esaurimento mercoledì, sabato arriva una nuova perturbazione; Meteo a Roma, torna la pioggia e scatta l'allerta della protezione civile. Le previsioni.

Meteo – Venerdì con tempo più stabile in Italia ed anche anche ampie schiarite, ma è solo una breve pausaMeteo - Breve pausa dal maltempo per venerdì con anche ampie schiarite in Italia, prima del nuovo peggioramento di San Valentino ... centrometeoitaliano.it

Meteo Giovedì e Venerdì: Pioggia, Vento e Neve, ecco come cambierà il Tempo nelle Prossime OreCome cambierà il Tempo nelle Prossime Ore Per quanto riguarda il Nord, durante la mattinata il cielo si è mostrato molto nuvoloso e alcune precipitazioni si sono registrate, in particolare, su Liguria ... ilmeteo.it

"Finirò le mie gare il 12 febbraio e cerco un appuntamento di San Valentino a Cortina" - facebook.com facebook

Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com