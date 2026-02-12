Scarlett Johansson sfida il demone | Flanagan rivisita L’Esorcista con un cast stellare e nuova profondità psicologica

Scarlett Johansson si prepara a interpretare un nuovo ruolo nel film di Mike Flanagan, che rivisita il classico “L’Esorcista”. L’attrice sfida il male, entrando in un mondo oscuro e inquietante. La pellicola promette una nuova profondità psicologica e un cast stellare. La produzione sta già attirando l’attenzione di tutti gli appassionati del genere.

Scarlett Johansson sfida il male nel nuovo "Esorcista" di Mike Flanagan. Scarlett Johansson si prepara a un ruolo inedito nella sua carriera, entrando nel mondo oscuro e tormentato de "L'Esorcista". Il regista Mike Flanagan, noto per il suo approccio psicologico al genere horror, ha scelto l'attrice americana come protagonista del reboot, previsto per marzo 2027. Un cast stellare, che include Laurence Fishburne, Chiwetel Ejiofor e Diane Lane, completa un progetto ambizioso che mira a rivitalizzare un franchise iconico. Un cast d'eccezione per un nuovo inizio. L'annuncio della partecipazione di Scarlett Johansson ha immediatamente catturato l'attenzione di critica e pubblico.

