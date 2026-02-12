Scappa dal Bangladesh per un debito | i giudici bloccano l' espulsione del migrante

Il tribunale di Bologna ha bloccato l’espulsione di un migrante bengalese di 30 anni. L’uomo aveva lasciato il Bangladesh per sfuggire a un debito e aveva cercato protezione in Italia. La decisione dei giudici mette in crisi la linea dura del governo sui rimpatri e apre un nuovo fronte tra magistratura e politica migratoria.

Nuovo colpo delle toghe contro la politica migratoria del governo. Il tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un 30enne bengalese, la cui vicenda aveva innescato nell'ottobre 2024 uno scontro acceso tra la magistratura e l'esecutivo sul decreto "Paesi sicuri". Secondo i giudici, se l'uomo dovesse tornare in patria, sarebbe esposto a " trattamenti degradanti ". La sentenza ha chiuso una vicenda giudiziaria durata oltre un anno, iniziata quando la commissione territoriale di Forlì-Cesena aveva rifiutato la domanda di protezione del migrante. Al tempo, gli atti del procedimento erano stati rinviati alla Corte di giustizia europea per chiedere se dovesse prevalere la normativa comunitaria o la legislazione nazionale.

