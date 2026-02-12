Domenica pomeriggio il castello dell’Acciaiolo a Scandicci si riempie per ricordare Giancarlo Cauteruccio. La compagnia Krypton mette in scena uno spettacolo speciale, patrocinato dal Comune, per rendere omaggio a una figura che ha rivoluzionato il teatro e le arti contemporanee. La cerimonia si svolge alle 15,30, pochi giorni dopo la sua morte avvenuta a Sibari.

Firenze, 12 febbraio 2026 - Domenica alle 15,30 il Castello dell’Acciaiolo di Scandicci ospiterà la Compagnia Teatrale Krypton, con il patrocinio del Comune di Scandicci, per un omaggio dedicato a Giancarlo Cauteruccio, figura centrale e innovativa della scena teatrale e delle arti contemporanee, scomparso l’11 gennaio scorso a Sibari. Un atto di riconoscenza collettiva verso un artista che ha profondamente segnato l’identità culturale della città e il panorama del teatro di ricerca italiano e internazionale. Dopo i saluti istituzionali il pomeriggio proseguirà con la partecipazione di artisti, studiosi, collaboratori, amici, allievi e cittadini davanti a un microfono aperto, uno spazio per voci e corpi che vogliano portare un saluto, un ricordo, dare un segno di presenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio

Approfondimenti su Giancarlo Cauteruccio

Firenze e Scandicci piangono la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, attore e regista di grande talento, morto il 11 gennaio nella sua terra natale, la Calabria.

Oggi si è spento Giancarlo Cauteruccio, riconosciuto regista, scenografo e attore nel panorama del teatro sperimentale italiano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giancarlo Cauteruccio

Argomenti discussi: Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio; Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio; Bobo e la Valle dei Segni: Omaggio a Sergio Staino e ai Pitoti della Valle Camonica; Batterie bici in ricarica innescano incendio, due intossicati a Firenze.

Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio: l'evento al Castello dell’AcciaioloGiancarlo Cauteruccio, figura centrale e innovativa della scena teatrale e delle arti contemporanee, è scomparso l’11 gennaio scorso a Sibari. Un atto di riconoscenza collettiva verso un artista che ... 055firenze.it

Scandicci rende omaggio a Giancarlo CauteruccioScandicci (Firenze) rende omaggio al regista teatrale Giancarlo Cauteruccio, scomparso il mese scorso. ansa.it

Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio Domenica 15 febbraio, al Castello dell’Acciaiolo, un pomeriggio di testimonianze, memoria e visioni nel segno del teatro di ricerca, come ricordo laico di Giancarlo Cauteruccio, una delle personalità più rad - facebook.com facebook