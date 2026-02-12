L’allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, è stato costretto a lasciare le Olimpiadi di Milano Cortina dopo essere stato coinvolto in uno scandalo legato all’abuso di alcol. La sua presenza ai giochi è finita bruscamente, lasciando il team senza guida e aprendo una nuova polemica nel mondo dello sport.

L’allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, è stato costretto a lasciare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il Comitato Olimpico Finlandese ha reso noto in un comunicato che la decisione è legata a un comportamento ritenuto contrario alle regole e ai valori della squadra. “Si tratta di questioni legate al consumo di alcol”, ha dichiarato Janne Hänninen, direttore della squadra finlandese. Intervistato dai media finnici, Hänninen ha precisato di non voler entrare nei dettagli, confermando tuttavia telefonicamente la correttezza delle informazioni relative al consumo di alcolici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scandalo nel salto con gli sci: problemi di alcol per l’allenatore della Finlandia

Approfondimenti su Finlandia olimpiadi

Recentemente è emerso un nuovo scandalo nel mondo del salto con gli sci: alcuni atleti ricorrono a iniezioni di acido sul pene prima delle competizioni, per riuscire a indossare tute più ampie e migliorare la spinta durante il salto.

La Wada sta valutando se aprire un’indagine su un possibile caso di doping nel salto con gli sci.

Ultime notizie su Finlandia olimpiadi

