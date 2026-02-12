Saudi Arabia appoints new investment minister according to Royal decree

La monarchia saudita ha annunciato ufficialmente la nomina di Fahd bin Abduljalil bin Ali al Saif come nuovo ministro degli investimenti. La decisione arriva con un decreto reale, che sostituisce Khalid Al-Falih. La mossa fa parte di una strategia di rinnovamento nel settore economico, con obiettivi di attrarre più investimenti stranieri e diversificare l’economia del paese. La nomina è stata comunicata oggi dalle autorità di Riyadh, senza ulteriori dettagli sui piani futuri del nuovo ministro.

DUBAI, Feb 12 (Reuters) - Saudi Arabia appointed Fahd bin Abduljalil bin Ali al Saif as the new investment minister, replacing Khalid Al-Falih, according to a royal decree on Thursday. DUBAI, 12 febbraio (Reuters) - L'Arabia Saudita ha nominato Fahd bin Abduljalil bin Ali al Saif nuovo ministro degli investimenti, sostituendo Khalid Al-Falih, secondo un decreto reale di giovedì.

