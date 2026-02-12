Sassari | rifugio protetto per donne in fuga da violenza un milione e mezzo di euro per la casa segreta

Sassari apre una nuova casa segreta per donne vittime di violenza. Dopo il caso della ragazza tenuta prigioniera, le autorità hanno deciso di mettere in piedi un rifugio protetto. Sono stati investiti un milione e mezzo di euro per garantire un luogo sicuro a chi scappa da violenze domestiche. L’obiettivo è offrire supporto concreto a chi ha bisogno di aiuto immediato, lontano da occhi indiscreti.

Sassari apre una “casa segreta” per donne vittime di violenza: un passo avanti dopo il caso della ragazza tenuta prigioniera. Sassari si prepara ad accogliere una struttura di accoglienza protetta, la cui ubicazione resterà riservata, per donne che fuggono da situazioni di violenza domestica. La decisione del Consiglio comunale, accelerata dal recente caso di una ventitreenne tenuta prigioniera e torturata dal suo ex compagno, prevede un investimento di un milione e mezzo di finanziamenti regionali per un rifugio che offrirà assistenza per un massimo di 30 giorni. L’iniziativa colma una lacuna nel sistema di tutele esistente, rivolgendosi a quelle donne che non rientrano nei criteri di accesso alle case rifugio tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sassari Rifugio A Vasto nasce la casa rifugio per donne vittime di violenza, sarà operativa dall'anno prossimo Violenza sulle donne: donati tremila euro per le case rifugio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sassari Rifugio Sassari, 1,5 milioni per il primo centro antiviolenzaIl consiglio comunale di Sassari approva la nascita di un centro di accoglienza per le donne vittime di violenza. unionesarda.it A Sassari centro di accoglienza in emergenza per donne vittime di violenza(ANSA) - SASSARI, 11 FEB - Sassari avrà un centro di accoglienza in emergenza, destinato a ospitare tutte quelle donne vittime di violenza che non hanno i requisiti per accedere alle case rifugio. L'o ... msn.com e' destinato a ospitare tutte quelle donne vittime di violenza che non hanno i requisiti per accedere alle case rifugio. https://www.sassarinotizie.com/2026/02/11/ce-il-si-del-consiglio-comunale-a-sassari-il-primo-centro-antiviolenza-in-emergenza/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.