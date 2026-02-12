Sassari rapina finita nel sangue | donna accoltellata indagini in corso e città allerta per la sicurezza urbana

Questa mattina a Sassari si è verificata una rapina che si è conclusa nel sangue. Una donna è stata accoltellata durante il tentativo di furto e ora si trova in ospedale. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili e la città resta in allerta per la sicurezza pubblica.

Sassari, Rapina Finita nel Sangue: Una Donna Accoltellata in Città. Una donna è stata accoltellata durante una tentata rapina avvenuta oggi a Sassari. L’aggressione, avvenuta in un contesto urbano ancora da definire, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e ha gettato un’ombra sulla comunità locale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Allarme Sicurezza: La Dinamica dell’Aggressione e il Soccorso Tempestivo. L’allarme è scattato nelle ore pomeridiane di oggi, 12 febbraio 2026, quando è giunta la segnalazione di un’aggressione in una zona di Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu

