Giovanni Sartori potrebbe lasciare il Bologna, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Le voci che lo volevano in arrivo al Napoli sono state smentite categoricamente, quindi il dirigente resta in forse. La situazione resta aperta, anche se niente di concreto sembra muoversi.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan: «Ecco cosa servirà domani. Allegri un grande allenatore, ho visto tante loro partite e.» Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu Bologna, ansia Moro dopo la Lazio: botta al costato. Sospiro di sollievo per Lucumi Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di.» – FOTO Real Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra

Approfondimenti su Sartori Napoli

Sul fronte Juventus, cresce l’attesa per la possibile titolarità di Bremer nella sfida contro la Roma all’Allianz Stadium.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sartori Napoli

Napoli, stop alle voci su Giovanni Sartori: La società ha altri pianiNel panorama del calciomercato italiano, le indiscrezioni viaggiano veloci, soprattutto quando si parla di un club come il Napoli, sempre al centro dell'attenzione per possibili rivoluzioni tecniche e ... msn.com

Napoli, incontro tra Antonio Conte e la società/ Si discuterà del futuro insieme (10 novembre 2025)Napoli, incontro tra Antonio Conte e la società: le parti analizzeranno tutti i dettagli. Possibile addio shock come alla Juventus? (10 novembre 2025) NAPOLI, INCONTRO TRA ANTONIO CONTE E LA SOCIETÀ: ... ilsussidiario.net