Sarri a Mediaset | Situazione più grave del caso Bashiru ma Pedro dà fiducia ai laziali

Dopo la vittoria ai rigori contro il Bologna ai quarti di Coppa Italia, Maurizio Sarri si è lasciato andare a qualche commento in tv. Il tecnico del Lazio ha detto che la situazione attuale è più complicata rispetto al caso Bashiru, ma ha anche sottolineato che Pedro dà fiducia ai suoi giocatori e alla squadra. Una partita difficile, ma la squadra ha dimostrato carattere.

In seguito alla vittoria ai quarti di Coppa Italia contro il Bologna, conquistata ai calci di rigore, Maurizio Sarri ha commentato l’andamento della partita, la gestione della gara e le implicazioni per il cammino stagionale della Lazio. L’allenatore ha sottolineato la crescita della squadra, la capacità di interpretare una sfida complicata e la lucidità dimostrata dal dischetto, offrendo una lettura chiara di quanto visto in campo e della fase attuale della stagione. La Lazio ha dovuto fronteggiare una fase iniziale intensa, ma ha reagito dimostrando compattezza e determinazione. Nei minuti successivi la squadra ha progressivamente preso fiducia, riducendo i margini di errore e costruendo le condizioni per rientrare in partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Maurizio Sarri si è presentato davanti alle telecamere di Mediaset dopo la vittoria ai quarti di finale contro il Bologna.

