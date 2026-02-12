Sarno scuole accorpate e stop al liceo artistico | l' attacco di Forza Italia

A Sarno, le scuole vengono accorpate e il liceo artistico non si farà più. Forza Italia critica duramente queste decisioni, che coinvolgono il Secondo Circolo Didattico e il liceo

Giuseppe Agovino critica il piano di dimensionamento regionale per l'anno 20262027. Nel mirino la perdita di autonomia del Secondo Circolo e il no al nuovo indirizzo del "Caro" L'accorpamento del Secondo Circolo Didattico e il diniego all'attivazione dell'indirizzo di liceo artistico presso il Liceo "T. L. Caro". Sono questi gli effetti dei provvedimenti adottati dalla Regione Campania per la definizione della rete scolastica 20262027 nel comune di Sarno. Un ridimensionamento degli assetti educativi che ha innescato la reazione di Giuseppe Agovino, già dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale.

