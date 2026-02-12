Sarebbe servito Mateta al Milan? Pastore | No ero abbastanza perplesso Serviva…

Da pianetamilan.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Già si parla di come il Milan avrebbe potuto beneficiare dell’attaccante francese. Giuseppe Pastore spiega che, a suo avviso, Mateta sarebbe stato utile, ma lui stesso era abbastanza perplesso sulla sua reale efficacia. Il club comunque non è riuscito a portarlo a Milano, lasciando i tifosi con qualche dubbio.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista, dopo aver parlato della lotta scudetto, si è spostato sul mercato parlando del mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta. Ecco il suo pensiero: "No, secondo me non sarebbe servito Mateta. Ero abbastanza perplesso quando si parlava di un affare fatto. Poi si è anche scoperto che non stava bene a livello fisico. Adesso si fermerà con il Crystal Palace. Non ho capito esattamente perché il Milan abbia perso tempo e rischiato di perdere soldi su quel tipo di calciatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sarebbe servito mateta al milan pastore no ero abbastanza perplesso serviva8230

© Pianetamilan.it - Sarebbe servito Mateta al Milan? Pastore: “No, ero abbastanza perplesso. Serviva…”

Approfondimenti su Jean Philippe Mateta

Milan, Pastore: “Mateta sarebbe stato un acquisto abbastanza inutile, a maggior ragione se mezzo rotto”

Durante l’ultima puntata di 'Fontana di Trevi', Giuseppe Pastore ha criticato duramente il mancato arrivo di Mateta al Milan.

Pastore: “Milan, con Mateta hai perso tempo. Rabiot il più dominante”. In difesa consiglia … | ESCLUSIVA

La redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pastore, che non ha risparmiato commenti sul mercato e sulla squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jean Philippe Mateta

Argomenti discussi: Tare: Mateta? Abbiamo trovato questo problema fisico... Ma siamo contenti di questo Milan; Da Fabregas a Italiano, Allegri è la kriptonite dei giochisti: resta solo un passo da fare per sognare lo scudetto; ESCLUSIVA MN - Fedele: Saltato Mateta? Meglio così. Felice per Maignan. Thiago Silva sarebbe venuto...; Trevisani: Il Milan avrebbe dovuto prendere un difensore, l’attaccante sarebbe stato qualcosa in più.

sarebbe servito mateta alMateta arriva in Serie A, ma non alla Juventus: c’è il clamoroso blitz!Mateta al Milan - Colpo di scena clamoroso per il futuro di Mateta, che non andrà alla Juventus ma comunque in Serie A: inserimento del Milan! fantamaster.it

sarebbe servito mateta alMilan, è il giorno di Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. Juve beffata!Inseguito invano in estate e vicino alla Juve nelle scorse settimane, l'attaccante francese è ormai prossimo a vestire il rossonero ... tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.