Sarebbe servito Mateta al Milan? Pastore | No ero abbastanza perplesso Serviva…

Già si parla di come il Milan avrebbe potuto beneficiare dell’attaccante francese. Giuseppe Pastore spiega che, a suo avviso, Mateta sarebbe stato utile, ma lui stesso era abbastanza perplesso sulla sua reale efficacia. Il club comunque non è riuscito a portarlo a Milano, lasciando i tifosi con qualche dubbio.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista, dopo aver parlato della lotta scudetto, si è spostato sul mercato parlando del mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta. Ecco il suo pensiero: "No, secondo me non sarebbe servito Mateta. Ero abbastanza perplesso quando si parlava di un affare fatto. Poi si è anche scoperto che non stava bene a livello fisico. Adesso si fermerà con il Crystal Palace. Non ho capito esattamente perché il Milan abbia perso tempo e rischiato di perdere soldi su quel tipo di calciatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante l’ultima puntata di 'Fontana di Trevi', Giuseppe Pastore ha criticato duramente il mancato arrivo di Mateta al Milan.

La redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pastore, che non ha risparmiato commenti sul mercato e sulla squadra.

