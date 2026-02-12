sarah ferguson travolta dallo scandalo epstein e senza soldi devo tornare a lavorare

Sarah Ferguson si trova di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta non per motivi nobili ma per uno scandalo legato ai file di Epstein. L’ex moglie del principe Andrea, che negli ultimi tempi aveva evitato i riflettori, si dice ora pronta a tornare a lavorare. La sua situazione finanziaria è complicata e la pressione sembra crescere, anche se ancora non si conoscono i dettagli di come affronterà questa difficile fase.

Non solo l'ex principe Andrea, lo scandalo causato dai file di Epstein, resi pubblici in questi giorni, sembra aver travolto anche Sarah Ferguson. La sua posizione riguardo i legami con l'ex finanziere pedofilo infatti si fa sempre più compromettente, e l'ex moglie di Andrea sarebbe stata già abbandonata da tutti, sul lastrico e costretta a lavorare. Sarah Ferguson sul lastrico: "Devo lavorare". Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo la fuga di Andrea dal Royal Lodge e la presa di posizione di Re Carlo III nei confronti del fratello, privato dei titoli e della protezione della Royal Family, Sarah Ferguson si sarebbe rifugiata negli Emirati Arabi.

Sarah Ferguson si prepara a tornare in tv, spiegando che ha bisogno di soldi e di riprendere in mano la sua vita pubblica.

Le nuove email di Jeffrey Epstein, pubblicate dal Dipartimento di Giustizia Usa, mostrano scambi tra il finanziere e Sarah Ferguson dopo il 2008.

