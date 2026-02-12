Dopo mesi di dolore e interventi, Federica Brignone si prepara a tornare sulle piste. La campionessa azzurra, che si era rotta il ginocchio sinistro ad aprile 2025, ha affrontato un lungo calvario fatto di terapie e ghiaccio. Ora, sembra pronta a riprendere a camminare, sperando di tornare a sciare come prima.

Guardate quella immagine. Federica Brignone nel leader's corner, osserva Mary Bocock che scende. Sbaglia, cade malamente, Federica si mette i guanti davanti agli occhi. Non vuole guardare. Non sta guardando l'americana, sta guardando se stessa. Sta rivedendo in terza persona, come un personaggio pirandelliano, quella tarda mattinata del 3 aprile 2025, 315 giorni prima. "Guarda che la Federica ha avuto un incidente serio eh, non so ancora bene cosa si è fatta, ma è brutto brutto. Ti faccio sapere". È più o meno ora di pranzo. In redazione Marisa Poli, decana dei cronisti di Coppa del Mondo, ci comunica la notizia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Sarà un bene se tornerò a camminare". Brignone, dal calvario a un miracolo che è già leggenda

Federica Brignone torna a sorridere e conquista l'oro nel superG alle Olimpiadi di Pechino.

Federica Brignone ha ripreso gli allenamenti con il gruppo della Nazionale in Val di Fassa, dopo un periodo di incertezza.

