La Lettonia non vede ancora effetti concreti dalle sanzioni contro Mosca. Il ministro della Difesa, Andris Spr?ds, spiega che le misure finora adottate non sono abbastanza forti da fermare l’offensiva russa in Ucraina. La situazione resta tesa e la pressione internazionale sembra non bastare per cambiare le scelte di Mosca.

Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina quasi quattro anni fa, le successive ondate di sanzioni dell’UE hanno mirato a esercitare pressione sull’economia russa, ma il ministro della Difesa lettone Andris Spr?ds osserva che non stanno infliggendo danni sufficienti per costringere Mosca ad abbandonare le sue iniziative militari. “Ci sta volendo più tempo di quanto mi aspettassi”, ha dichiarato Spr?ds in un’intervista a Euractiv. “È improbabile che le sanzioni cambino immediatamente il comportamento del regime autoritario di Putin, anche in Ucraina e nelle attività di guerra ibrida ”, ha aggiunto, affermando che le sanzioni hanno solitamente un impatto a lungo termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Sanzioni alla Russia: non faranno la guerra in Ucraina”. La posizione della Lettonia

In un momento di crescente tensione tra Russia e Ucraina, Zelensky si rivolge ai leader europei e agli Stati Uniti, sottolineando l’urgenza di chiarimenti sulle possibili reazioni in caso di nuove aggressioni russe.

