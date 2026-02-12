L’autista di un bus a Vicenza è stato sanzionato dopo aver fatto scendere un 15enne con disabilità perché senza abbonamento. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo si era autodenunciato di non averlo e l’autista ha reagito facendo scendere il ragazzo dal mezzo. La società di trasporto pubblico Svt ha preso un provvedimento disciplinare contro il conducente.

Sanzionato con un provvedimento disciplinare l’autista dell’azienda di trasporto pubblico Svt di Vicenza che, nei giorni scorsi, ha fatto scendere un 15enne con disabilità dopo che si era autodenunciato di non avere l’abbonamento. Lunedì 9 febbraio, il ragazzo si era avvicinato al conducente della linea 12 dicendogli di non avere l’abbonamento con sé – circostanza che successivamente si sarebbe rivelata falsa. In risposta, il dipendente della ditta lo ha fatto scendere dal mezzo. Così, il nonno era andato a recuperare suo nipote 15enne con disabilità di fronte alla scuola superiore di Altavilla Vicentina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanzionato l’autista che ha fatto scendere dal bus un 15enne con disabilità perché diceva di non avere l’abbonamento

