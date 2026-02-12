Santa Tecla si mobilita | venerdì 13 febbraio per ripulire le aree colpite dal ciclone Harry e ricostruire la frazione

Santa Tecla si prepara a un nuovo giorno di lavori per ripulire le zone colpite dal ciclone Harry. Venerdì 13 febbraio, volontari e cittadini si metteranno in azione ancora una volta per aiutare a ricostruire la frazione e mettere in sicurezza le aree danneggiate. La comunità si mobilita, cercando di fare fronte ai danni causati dall’evento atmosferico.

Santa Tecla si prepara a una nuova giornata di pulizia dopo il ciclone Harry: l’appello alla comunità. Santa Tecla, frazione di Acireale in provincia di Catania, si prepara a un nuovo sforzo collettivo per superare le conseguenze del ciclone Harry. Il Comune di Acireale, in collaborazione con la ditta Tekra, ha organizzato una giornata di pulizia e sgombero per venerdì 13 febbraio, dalle 8:00 alle 14:00, invitando cittadini e associazioni a partecipare attivamente al ripristino delle aree danneggiate. L’emergenza e la risposta iniziale. Il ciclone Harry ha colpito duramente Santa Tecla, causando alberi caduti, strade interrotte e danni a diversi edifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Santa Tecla Ciclone Harry

L’Arera ha deciso di sospendere le bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry, tra cui Calabria, Sardegna e Sicilia.

Un forte ciclone, chiamato Harry, ha attraversato la regione causando danni pesanti.

Ultime notizie su Santa Tecla Ciclone Harry

