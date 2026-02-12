Santa Tecla si mobilita | venerdì 13 febbraio per ripulire le aree colpite dal ciclone Harry e ricostruire la frazione
Santa Tecla si prepara a un nuovo giorno di lavori per ripulire le zone colpite dal ciclone Harry. Venerdì 13 febbraio, volontari e cittadini si metteranno in azione ancora una volta per aiutare a ricostruire la frazione e mettere in sicurezza le aree danneggiate. La comunità si mobilita, cercando di fare fronte ai danni causati dall’evento atmosferico.
Santa Tecla si prepara a una nuova giornata di pulizia dopo il ciclone Harry: l’appello alla comunità. Santa Tecla, frazione di Acireale in provincia di Catania, si prepara a un nuovo sforzo collettivo per superare le conseguenze del ciclone Harry. Il Comune di Acireale, in collaborazione con la ditta Tekra, ha organizzato una giornata di pulizia e sgombero per venerdì 13 febbraio, dalle 8:00 alle 14:00, invitando cittadini e associazioni a partecipare attivamente al ripristino delle aree danneggiate. L’emergenza e la risposta iniziale. Il ciclone Harry ha colpito duramente Santa Tecla, causando alberi caduti, strade interrotte e danni a diversi edifici.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Santa Tecla Ciclone Harry
Bollette, Arera le sospende nelle aree colpite dal ciclone Harry
L’Arera ha deciso di sospendere le bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry, tra cui Calabria, Sardegna e Sicilia.
Emergenza in regione: raccolta fondi per soccorrere le aree colpite dal ciclone Harry
Un forte ciclone, chiamato Harry, ha attraversato la regione causando danni pesanti.
Ultime notizie su Santa Tecla Ciclone Harry
