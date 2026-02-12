Venerdì sera il Benfica scende in campo a Ponta Delgada per affrontare il Santa Clara. La squadra di Lisbona cerca una vittoria dopo aver perso le ultime quattro partite ed è pronta a mettere pressione sulla zona alta della classifica. Il Santa Clara, invece, con soli 17 punti, si trova in fondo alla graduatoria e in casa ha dimostrato di essere abbastanza fragile. La partita si preannuncia aperta, con il Benfica che vuole sfruttare questa occasione per risalire la china.

Venerdì comincerà un altro turno di Primeira Liga e sarà il Benfica ad inaugurarlo: la squadra di Lisbona farà visita al Santa Clara, che ha solo 17 punti, è terzultimo in classifica e ha perso le ultime 4 partite giocate. Le Aquile, nello scorso turno, hanno battuto l’Alverca con molta più fatica del previsto, grazie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Santa Clara-Benfica (venerdì 13 febbraio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Encarnados in trasferta a Ponta Delgada

Approfondimenti su Santa Clara Benfica

Analisi di Santa Clara-Porto, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19:00.

Il duello tra Santa Clara e Sporting Lisbona, valido per gli ottavi della Taça de Portugal, promette spettacolo e tensione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Santa Clara Benfica

Argomenti discussi: Benfica set out ticket sales for Santa Clara away; Jose Mourinho dovrebbe ricevere l'offerta di allenare il Portogallo dopo i Mondiali del 2026; Estrela Amadora v Santa Clara: survival stakes as hosts eye daylight and visitors chase safety; Benfica subs deliver late lift against Alverca.

Pronostico Santa Clara vs Benfica – 13 Febbraio 2026La sfida del Primeira Liga tra Santa Clara e Benfica è in programma il 13 Febbraio 2026 alle 19:30, presso lo Stadio de São Miguel. Un appuntamento che ... news-sports.it

All'halftime del Super Bowl LX, al Levi's Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha fatto qualcosa che oggi riesce a pochi: usare uno dei tempi più mainstream del mondo per raccontare una storia, senza mai fermare la musica per spiegarla. Se n'è parlato ieri per t - facebook.com facebook

Che spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara Vivi le emozioni del #SuperBowl LIVE ora su #DAZN x.com