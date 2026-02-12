Santa Caterina Per il 2026 rifinanziato il progetto per il Sistema di accoglienza e integrazione S

Il comune di Santa Caterina ha appena ottenuto un finanziamento di 520.000 euro per il progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). L’obiettivo è rafforzare i servizi di accoglienza e facilitare l’integrazione dei nuovi arrivati. I fondi serviranno a migliorare le strutture e le attività già avviate, dando una spinta concreta al lavoro sul territorio. La decisione arriva in vista del 2026, quando il progetto sarà pienamente operativo.

Santa Caterina, un investimento nell’integrazione: rifinanziato il progetto SAI con 520.000 euro. Santa Caterina, piccolo comune della provincia di Caltanissetta, conferma il suo impegno nell’accoglienza e nell’integrazione. Il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) è stato rifinanziato per il 2026 con un investimento di 520.000 euro, un sostegno cruciale per sostenere 25 utenti a Santa Caterina e ulteriori 10 nel vicino comune di Resuttano. L’obiettivo primario è favorire l’autonomia e l’inclusione sociale dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, offrendo percorsi personalizzati e supporto concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo, si è svolto un incontro tra i bambini e le famiglie ospiti del "Sistema di Accoglienza e Integrazione".

È stata approvata l'integrazione tra l'Istituto Santa Caterina-Amendola e il Nautico, preservando l'autonomia scolastica e creando nuove opportunità formative nel settore marittimo, logistico e turistico.

