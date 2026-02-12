Sanremo 2026 per il toto-vincitore la nuova favorita è Serena Brancale

Con meno di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo, i bookmaker scommettono su Serena Brancale come possibile vincitrice. La cantante pugliese sta guadagnando terreno tra le preferenze del pubblico e degli scommettitori, che vedono in lei una delle candidate più forti per conquistare il riconoscimento finale. La kermesse musicale si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte dei partecipanti e sulle possibili sorprese.

Mancano meno di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Mentre Carlo Conti continua a sciorinare quasi quotidianamente i nomi che comporranno il cast degli ospiti e dei co-conduttori, il toto-vincitore continua a cambiare. Se, inizialmente, i candidati principali al leoncino d’oro erano Tommaso Paradiso e la strana coppia Fedez-Marco Masini, la classifica degli scommettitori ha una nuova favorita: Serena Brancale. La cantautrice pugliese presenterà sul palco dell’ Ariston Qui con me, dedicata a sua madre, venuta a mancare nel 2020; Snai e GoldBet quotano la vittoria della musicista pugliese a 3, Sisal a 3,50. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

