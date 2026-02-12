Sanremo 2026 per il toto-vincitore la nuova favorita è Serena Brancale

Con meno di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo, i bookmaker scommettono su Serena Brancale come possibile vincitrice. La cantante pugliese sta guadagnando terreno tra le preferenze del pubblico e degli scommettitori, che vedono in lei una delle candidate più forti per conquistare il riconoscimento finale. La kermesse musicale si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte dei partecipanti e sulle possibili sorprese.

Mancano meno di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Mentre Carlo Conti continua a sciorinare quasi quotidianamente i nomi che comporranno il cast degli ospiti e dei co-conduttori, il toto-vincitore continua a cambiare. Se, inizialmente, i candidati principali al leoncino d’oro erano Tommaso Paradiso e la strana coppia Fedez-Marco Masini, la classifica degli scommettitori ha una nuova favorita: Serena Brancale. La cantautrice pugliese presenterà sul palco dell’ Ariston Qui con me, dedicata a sua madre, venuta a mancare nel 2020; Snai e GoldBet quotano la vittoria della musicista pugliese a 3, Sisal a 3,50. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2026, per il toto-vincitore la nuova favorita è Serena Brancale Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Serena Brancale – «Qui con me» Serena Brancale torna sul palco del Festival di Sanremo, portando con sé un mix di emozioni e altrettanta energia. ? Retroscena a Sanremo 2026: Arisa e Serena Brancale Unite da un Ex A Sanremo 2026, Arisa e Serena Brancale sono protagoniste di un retroscena intrigante. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Aspettando Sanremo 2026. Tutto, ma proprio tutto, quello che devi sapere prima che inizi; Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo; Sanremo 2026, ecco i favoriti alla vittoria della serata cover secondo i bookmaker. Sanremo 2026, Blind, El Ma e Soniko: Il nostro tormentone per conquistare l'AristonIl trio in gara nelle categoria Nuove Proposte con il brano 'Nei mie Dm' svela all'Adnkronos 'al lavoro su un coreografia' e contro l'emozione 'la regola dei quattro secondi' ... adnkronos.com Festival di Sanremo 2026, chi sono i super ospiti di quest’anno?Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. Dal ritorno di Tiziano Ferro ad Eros Ramazzotti, ecco chi salirà sul palco dell'Ariston. ildigitale.it Nella serie tv #Guerrieri anche una canzone di Serena Brancale e di Vinicio Capossela #Sanremo2026 x.com "Nessuna maschera, nessun gioco, solo la verità". Serena Brancale mostra un'altra sé, e porterà sul palco della 76 edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo "Qui con me" - facebook.com facebook

