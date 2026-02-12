Sanremo 2026 | Conti rivoluziona lo show ogni esibizione sarà un mini-spettacolo ispirato al Super Bowl

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a cambiare volto. Conti ha deciso di rivoluzionare lo show puntando su un formato diverso dal solito. Ogni artista avrà il suo mini-spettacolo, ispirato al Super Bowl, con scenografie più spettacolari e performance più coinvolgenti. L’obiettivo è sorprendere il pubblico e rendere ogni esibizione un momento unico. La grande novità, annunciata in questi giorni, ha già fatto discutere tra gli addetti ai lavori.

Sanremo 2026: Conti punta sull'effetto Super Bowl, un "mini-show" per ogni artista. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a una trasformazione scenica ambiziosa. Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, ha annunciato l'introduzione di un format ispirato agli Halftime Show del Super Bowl americano, promettendo un piccolo spettacolo a sé per ogni performance. L'obiettivo è elevare l'esperienza visiva e valorizzare la diversità musicale della competizione, in un contesto mediatico sempre più competitivo. Un Festival rinnovato: l'ispirazione americana. Mancano meno di due settimane all'inizio del Festival, previsto dal 24 al 28 febbraio, e Carlo Conti svela gradualmente le novità che caratterizzeranno questa edizione.

