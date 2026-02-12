sanremo 2026 alicia keys ospite della terza serata

Questa sera al Festival di Sanremo arriva Alicia Keys. La cantante americana salirà sul palco del Teatro Ariston per la terza serata, come annunciato da Carlo Conti durante il TG1. È la prima volta che una star internazionale partecipa di nuovo al festival dopo anni. L’atmosfera si fa ancora più attesa e movimentata, con il pubblico pronto ad ascoltare i suoi successi dal vivo.

Al Festival di Sanremo torna l’ospite internazionale. Carlo Conti ha annunciato al TG1 che accoglierà sul palco del Teatro Ariston Alicia Keys. La nota cantautrice newyorkese è attesa nella terza serata di giovedì 26 febbraio 2026 insieme ad Eros Ramazzotti, con cui ha reinterpretato e prodotto, in versione italiana e spagnola, la celebre L’aurora, tra le canzoni più note dell’artista romano. L’esibizione a Sanremo sarà per Eros una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani. 17 volte vincitrice ai Grammy Awards, la Keys è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematograficatelevisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell’attivismo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha svelato che giovedì 26 febbraio Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco di Sanremo.

Eros Ramazzotti torna a casa sua, a Sanremo, per la terza serata del festival.

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i super ospiti della terza sera

Ultime notizie su Sanremo 2026

