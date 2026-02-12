Sandi Volk | incontro con lo storico sul libro ' Solo perché italiani?'

Venerdì 13 febbraio, il Circolo ARCI Il Botteghino a Pontedera ospiterà lo storico triestino Sandi Volk, che presenterà il suo nuovo saggio. Il libro mette in discussione alcune narrazioni tradizionali sul Giorno del Ricordo, provocando reazioni tra chi si occupa di memoria storica. Volk arriverà in città per spiegare le sue idee e confrontarsi con il pubblico sulla delicata questione delle identità e delle interpretazioni storiche.

'Solo perché italiani?': Sandi Volk presenta al Circolo ARCI Il Botteghino il saggio che scuote la narrazione sul Giorno del RicordoVenerdì 13 febbraio 2026 il Circolo ARCI Il Botteghino (La Rotta, Pontedera) ospiterà lo storico e ricercatore triestino Sandi Volk per la presentazione del suo ultimo libro: 'Solo perché italiani? Un ricordo truccato – I primi vent'anni di riconoscimenti agli infoibati' (Edizioni Kappa Vu).L'opera di Volk offre una disamina rigorosa, basata su dati ufficiali governativi recentemente desecretati, riguardo l'applicazione della Legge n.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Solo perché italiani

Un incontro sul futuro di StMicroelectronics si è svolto a Catania, promosso dal PD siciliano.

Se ne va David Thomas, noto come il ‘Gioielliere della Corona’.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Solo perché italiani

Argomenti discussi: La storia studia la verità attraverso documenti e dati. La narrazione è propaganda; Solo perché italiani? Foibe, memoria storica e Resistenza: incontro ANPPIA a Parma per una rilettura critica del Giorno del Ricordo; Editori, collettivi e storici: ecco la pattuglia negazionista.

Giovedì 12 febbraio 2025 – ore 18:30 Circolo ARCI Post, Strada dei Mercati 15 Si terrà la ventunesima edizione di “Foibe e Fascismo”, evento organizzato dall’ANPPIA. Interverranno Sandi Volk, che proporrà un bilancio dei riconoscimenti dati alle vittime - facebook.com facebook