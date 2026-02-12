San Valentino una visita speciale a Villa Arconati

San Valentino porta molti visitatori a Villa Arconati, che fino al 13 febbraio organizza visite guidate dedicate alle storie d’amore che si sono svolte nel corso dei secoli. Le persone entrano per scoprire i segreti di questo luogo affascinante, tra antichi saloni e giardini storici. La visita si concentra sui momenti romantici che hanno caratterizzato la villa, attirando coppie e appassionati di storia. È un’occasione per immergersi in atmosfere d’altri tempi e vivere un’esperienza speciale nel giorno degli innamorati.

In occasione di San Valentino, fino al 13 febbraio Villa Arconati apre le sue porte a una visita guidata speciale dedicata alle storie d'amore che ne hanno attraversato i secoli. Tra saloni affrescati e giardini addormentati, "Gli amori di Villa Arconati" accompagna i visitatori in un racconto.

