San Valentino sotto la pioggia anche a Messina burrasche e temporali in arrivo su tutta laSicilia

San Valentino a Messina si svolge sotto la pioggia. La giornata è segnata da piogge intense e venti di burrasca che stanno già causando disagi in città. Le previsioni parlano di temporali e maltempo anche nelle prossime ore, con la Sicilia tutta in allerta. Gli abitanti si preparano a un weekend difficile, tra strade allagate e problemi alla viabilità.

Un vortice in formazione sul Golfo del Leone porterà rovesci diffusi, neve sull'Etna e raffiche oltre i 100 kmh. In città instabilità fino a inizio settimana con lieve calo termico Weekend di San Valentino all'insegna del maltempo con piogge intense, temporali e venti di burrasca sulla Sicilia. Sono le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Gaetano Genovese. Domenica ulteriore recrudescenza del maltempo su tutta la regione con piogge sparse e temporali a carattere intermittente; neve sul comprensorio etneo oltre i 1700 metri. Il tempo instabile proseguirà anche all'inizio della prossima settimana con ulteriori piogge e rovesci. Gelo in arrivo a San Valentino, pioggia, neve e vento in arrivo sull'Italia Il gelo sta arrivando proprio nel giorno di San Valentino. Maltempo senza fine, arriva il ciclone di San Valentino. Giornata degli innamorati sotto la pioggia. Torna anche la neve, ecco dove La festa degli innamorati si svolge sotto una pioggia battente, mentre il maltempo non dà tregua.

