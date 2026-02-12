San Valentino senza etichette fra amore fluido relazioni aperte e nuove intimità

Quest’anno, a San Valentino, molte coppie hanno scelto di rompere gli schemi tradizionali. Niente etichette, relazioni aperte, amore fluido e nuove forme di intimità. La cena a lume di candela e i gesti romantici non sono più l’unica strada. Sempre più persone preferiscono vivere il giorno di festa in modo diverso, senza vincoli di esclusività e con un’idea più aperta dell’amore.

Coppia, esclusività e cena a lume di candela; ti dice qualcosa? Prima San Valentino significava solo questo, tra cuori, cioccolatini e momenti per due. Oggi è ancora così? Secondo un sondaggio riportato dalla stampa internazionale, circa i due terzi delle persone considerano il 14 febbraio una ricorrenza “superata”, datata, legata a dei cliché romantici che ormai non rappresentano più le relazioni e l’amore che si vive nella quotidianità. Sì, perché le relazioni romantiche non sono le uniche che esistono o degne di celebrazione: ci sono relazioni affettive non convenzionali che stanno guadagnando spazio nella realtà di tutti i giorni, come confermano anche università e centri di ricerca. 🔗 Leggi su Dilei.it

