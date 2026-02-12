San Valentino il cardiologo | Relazioni stabili proteggono il cuore ma attenzione al batticuore
In occasione di San Valentino, un cardiologo sottolinea che le relazioni stabili fanno bene al cuore. Secondo gli studi, legami affettivi forti aiutano a ridurre i rischi di problemi cardiovascolari. Però, attenzione: anche il batticuore può nascondere pericoli. La scienza conferma che l’amore e i rapporti duraturi non sono solo emozioni, ma anche fattori di salute.
Relazioni stabili e affetti solidi riducono il rischio cardiovascolare. A spiegare perché è il direttore della Cardiologia dell’Istituto dei Tumori di Napoli L’amore non è solo un sentimento: è un fattore di salute. La scienza mostra che legami affettivi solidi e relazioni emotivamente significative sono associati a una riduzione del rischio cardiovascolare. Diminuiscono i livelli di cortisolo, migliora la variabilità della frequenza cardiaca, un indicatore raffinato del benessere del sistema nervoso e del cuore, e aumentano comportamenti protettivi come l’aderenza alle cure e uno stile di vita più equilibrato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
