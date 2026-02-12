San Valentino Coldiretti | Dal ranuncolo della Campania alla violaciocca la rivincita del fiore italiano

Dal ranuncolo della Campania alla violaciocca, il fiore italiano torna protagonista anche quest’anno a San Valentino. Coldiretti segnala un aumento dell’offerta di fiori locali, che sostituiscono le importazioni e puntano su sostenibilità e qualità. Le varietà nazionali, come gli anemoni e le bocche di leone, sono sempre più richieste e trovano spazio nei negozi e sui mercati. Una scelta che celebra la natura italiana e riduce l’impatto ambientale del commercio floreale.

Dal ranuncolo, coltivato e molto richiesto in Campania, alla violaciocca, dagli anemoni alle bocche di leone, il San Valentino 2026 vede la rivincita del fiore italiano, con una nuova disponibilità di varietà nazionali che vanno ad arricchire la scelta del bouquet floreale, abbinando sostenibilità e bellezza. Ad affermarlo è una analisi di Coldiretti su previsioni Assofloro, l'associazione dei florovivaisti nazionali, diffusa in vista della Festa degli Innamorati che ricorre il 14 febbraio. Mazzi di fiori e piante restano il regalo più gettonato per l'occasione, tanto da essere scelta dal 56% di coloro che donano qualcosa per l'occasione, secondo un'indagine on line di Coldiretti, largamente davanti a dolciumi, abbigliamento e gioielli.

