San Valentino alle Case Romane del Celio

Questa sera le Case Romane del Celio si riempiono di coppie e visitatori che vogliono vivere un momento speciale. La mostra Apparizioni, con le sue 21 sculture di Claudio Palmieri, offre un’occasione unica per chi cerca qualcosa di diverso nel giorno di San Valentino. Le opere sono un richiamo per chi ama l’arte e desidera condividere un’esperienza tra storia e emozioni.

Le Case Romane del Celio e la mostra Apparizioni. 21 sculture di Claudio Palmieri offrono un'opportunità a tutti gli innamorati. È in programma sabato 14 febbraio, alle 10, “”, una visita guidata gratuita alla mostra e al sito con l’artista e un archeologo del complesso storico. Pagando solo il biglietto d’ingresso al sito archeologico sarà possibile partecipare alla visita per conoscere la storia di questo magico luogo e, allo stesso tempo, entrare nella poetica della mostra che ospita. La visita è per massimo 30 persone, dunque la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo www.🔗 Leggi su Romatoday.it

Nel complesso archeologico delle Case Romane del Celio a Roma, si svolge la mostra

Quest'anno, a Fuorigrotta, le Terme Romane diventano il palcoscenico di una sorpresa speciale per San Valentino.

