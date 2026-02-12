San Valentino al Palazzo Reale di Napoli | visita serale a prezzo ridotto
Questa sera il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte in via straordinaria per il giorno di San Valentino. Chi vuole può visitarlo anche di sera, approfittando di un biglietto a prezzo ridotto. La decisione è arrivata per offrire ai visitatori un modo diverso di scoprire uno dei luoghi più importanti della città, con aperture serali che dureranno fino a tardi.
"> Apertura straordinaria del Palazzo Reale di Napoli per San Valentino. Sabato 14 febbraio 2026, il Palazzo Reale di Napoli aprirà le sue porte in un orario serale speciale, offrendo ai visitatori l’opportunità di festeggiare San Valentino in un’atmosfera incantevole. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dedicate all’amore, e promette di regalare un’esperienza unica ai partecipanti. Le visite cominceranno alle ore 20:00 e si protrarranno fino alla mezzanotte, con l’ultimo ingresso previsto alle 23:00. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
San Valentino al Palazzo Reale con "Innamorarsi a corte", apertura straordinaria serale
Sabato sera il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte fino a mezzanotte per l’evento
San Valentino, serata romantica al Palazzo Reale di Napoli
Questa sera il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte fino a mezzanotte per l’evento “Innamorarsi a corte”.
