San Valentino | Adozioni di animali congiunte tra ASL e Comune per un amore senza fine

Sabato 14 febbraio, in via Scarlatti, il Comune di Napoli e l’ASL Napoli 1 Centro organizzano un evento speciale dedicato all’adozione degli animali. Dalle 10 alle 13, cittadini e famiglie potranno incontrare e adottare cani e gatti, in un gesto di solidarietà e amore. L’iniziativa punta a sensibilizzare sulla responsabilità di prendersi cura degli animali e a promuovere un legame che dura per sempre.

Sabato 14 febbraio, dalle 10 alle 13, si svolgerà in via Scarlatti (angolo via Alvino) un'iniziativa promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con l'ASL Napoli 1 Centro. Si tratta di una mattinata dedicata all'incontro e alla sensibilizzazione sull'adozione consapevole degli animali, un tema di fondamentale importanza per la nostra comunità. Adozione Consapevole: Un Amore che Fa la Differenza.

