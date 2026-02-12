San Valentino a Roma | musica e solidarietà alla Conciliazione

Questa sera, all’Auditorium della Conciliazione, si svolge la terza edizione del Concerto di San Valentino di Roma. Sul palco, Marco Sensi esegue le sue musiche in un evento che unisce musica e solidarietà. L’appuntamento è alle nove di sera, e sono già molte le persone che si sono prenotate per ascoltare le note di questa serata speciale.

Cosa: Terza edizione del Concerto di San Valentino di Roma con le musiche di Marco Sensi. Dove e Quando: Auditorium della Conciliazione, sabato 14 febbraio 2026, ore 21.00. Perché: Un evento che unisce l'alto profilo artistico alla solidarietà per il progetto "Adotta un Angelo" del CE.R.S. La musica torna a farsi linguaggio universale dell'amore nel cuore della Capitale. Sabato 14 febbraio, la splendida cornice dell' Auditorium della Conciliazione ospiterà la terza edizione del Concerto di San Valentino di Roma. Dopo il doppio successo di pubblico registrato nelle precedenti edizioni, l'appuntamento si conferma come uno dei momenti più attesi del calendario culturale romano, capace di trasformare la festa degli innamorati in un'esperienza di condivisione profonda che va ben oltre il romanticismo convenzionale.

