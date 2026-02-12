San Valentino a Napoli la campagna di Gocciole per i cuori spezzati | dalle ore 10 a Vicolo dell’Amore

A Napoli, la campagna di Gocciole per i cuori spezzati prende il via alle 10 in Vicolo dell’Amore. In un giorno di San Valentino diverso dal solito, molti preferiscono chiudere i cuori con un messaggio o un ghosting, piuttosto che con una cena romantica. Un italiano su quattro ha già vissuto questa esperienza e ora, tra cioccolato e dolcezza, si cerca di lenire il dolore con un gesto insolito e concreto.

Un italiano su quattro è stato lasciato con un messaggio o con il ghosting. Altro che cena romantica e rose rosse: per molti, l’amore finisce con una notifica sullo smartphone. In vista di San Valentino, Gocciole Pavesi sceglie di accendere i riflettori su chi il 14 febbraio lo vive con un nodo in gola e lancia la campagna Gocciolove, pensata come “mood lifter” ufficiale dei cuori infranti, capace di trasformare la giornata “da così a COSÌ”. I dati arrivano da un’indagine commissionata da Pavesi e condotta da AstraRicerche nel gennaio 2025 su un campione di 1.000 italiani tra i 18 e i 55 anni. L’82% ha vissuto l’esperienza di essere lasciato, e per il 54% è accaduto più volte.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Napoli, il giorno di San Valentino, Gocciole lancia Gocciolove, una limited edition di confezioni speciali.

